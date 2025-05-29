Російська делегація в Стамбулі заявила, що забере Сумську та Харківську області — FT

Коливання Вашингтона щодо підтримки Києва лише підбадьорило російського диктатора / © Associated Press

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Делегація росіян в Стамбулі нахабно заявила українській стороні, що забере Сумську та Харківську області.

Про це йдеться у матеріалі The Financial Times із посиланням на джерела.

«Хоча лідери України продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, багато хто вже втратив ілюзії щодо швидкого закінчення війни в Україні», — пише Financial Times із посиланням на українських чиновників та військових.

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За їхніми словами, Росія не демонструє жодних ознак зменшення військових нападів або реальних поступок. А нещодавні переговори у Туреччині свідчать, що мир залишається далекою перспективою.

«Там головний переговірник Росії попередив, що вони можуть знову вторгнутися та захопити північні регіони України — Сумську та Харківську області, за словами українського чиновника. Через кілька днів, під час візиту до російської Курської області, де українські сили були витіснені, президент РФ Володимир Путін схвально відповів на слова місцевого чиновника, який сказав, мовляв, сусідня Сумщина «має бути нашою», — йдеться у матеріалі.

Пізніше Путін оголосив, що його сили «створюють зону безпеки» вздовж українського кордону — термін, який раніше використовувався для позначення прикордонних вторгнень.

Тож коливання Вашингтона щодо підтримки Києва лише підбадьорило російського диктатора.

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«Після тривалої розмови з Путіним президент США повідомив Володимиру Зеленському, що обидві сторони повинні самостійно домовитися про умови мирної угоди», — додали в FT.

Що кажуть в Європі

Європейські уряди також повільно виконують обіцянки щодо зміцнення безпеки, зокрема запропонованої «сили запевнення», яка ще не є реалізованою, і дехто в Києві побоюється, що вона ніколи не здійсниться, пише видання.

Із посиланням на слова Єгора Фірсова, народного депутата і командира підрозділу безпілотників у 109-й бригаді України, FT пише, що настав час Україні зіткнутися з «жорсткою реальністю» щодо того, що впевненість Росії може перевершити єдність Заходу.

«Путін переконаний, що може зламати Україну. Він просто вірить, що наша повна капітуляція — це лише питання часу… США можуть припинити свою допомогу в будь-який день. Він вважає Європу слабкою та нерішучою», — зазначив Фірсов.

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Тим часом на понад 1000-кілометровій лінії фронту в Україні війна стає дедалі більш жорсткою.

«Москва перегруповується і готується до нового великого наступу найближчими місяцями», — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, ідея захопити "як мінімум Суми" пролунала від очільника Глушківського району Павла Золотарьова. З його слів, жителі його району не можуть "жити як на півострові". Путін не заперечив.

Також йшлося про те, що у Росії заявили про бажання створити буферну зону, яка охоплювала б прикордонні території України. Загалом йдеться про шість областей.

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