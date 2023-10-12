Російська ДРГ вночі проривалася до одного з обʼєктів критичної інфраструктури на Сумщині: Наєв розповів деталі

Сьогодні, 12 жовтня, російські диверсанти намагалися прорватися до України з боку Сумської області.

Ворожа група з восьми осіб намагалася потрапити до України на кордоні Сумської області та дістатися одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

Про це повідомив командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - каже він.

Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та сподівалися навіть просунутися далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

"По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Понісши бойові втрати диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців відсутні", - зазначив Наєв.

Він також додав, що у північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідувальних сил ворога залишаються Чернігівський та Сумський.

"За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. Спроби були недопущені", - додав Наєв.

Російська ДРГ намагалася прорватися до Сумської області: Наєв розповів деталі

Раніше повідомлялося, що у Сумській області росіяни готуються проводити нові диверсії. Спецпідрозділи головного управління генштабу ЗС РФ прибули в Білгородську область для організації диверсій. Їх фіксують групами по 10 чоловік на позашляховиках.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.