Російська ДРГ проникла до центру Покровська та вбила цивільних: що зробили українські військові
Російську ДРГ у Покровську вже ліквідували українські захисники. Оборона міста посилена додатковими силами та засобами.
Напередодні російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) змогла проникнути до центру Покровська, де вбила декількох мирних жителів. Українські захисники виявили загарбників і знищити їх.
Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Російська ДРГ днями зуміла проникнути до центру Покровська і під час свого просування у районі залізничного вокзалу вбила кількох цивільних жителів.
Об’єднана ударно-пошукова група Сил оборони України знайшла цих окупантів та ліквідувала їх в одному з приміщень залізничного вокзалу, де в той момент переховувалися загарбники. Момент знищення ворога на вокзалі, в інших локаціях міста і на підступах зафіксований на відео.
«Наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом», — зазначили у 7-му корпусі.
Там також поінформували, що за останні два дні українські захисники знищили 14 російських військових, яким вдалося потрапити до Покровська.
Ситуація у смузі відповідальності 7-го корпусу напружена. Окупанти хочуть розширити «сіру зону» навколо Покровська, намагаються проникнути до міста з декількох напрямків.
Нагадаємо, напередодні аналітики ISW зафіксували просування російських військ на північ від Мирнограда (поблизу Покровська), хоча заяви про їхнє входження до центру міста не підтверджені. На Покровському напрямку тривають активні бої та атаки росіян на кількох ділянках. У 7-му корпусі ДШВ інформували, що на південь від Покровська ворог має перевагу в живій силі, але ЗСУ продовжують контратакувати, знищувати ДРГ та успішно протидіяти російським дронам, що змусило окупантів збільшити використання КАБів.