ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

Російська економіка руйнується через війну, а Кремль бреше про стабільність — Reuters

Поточна фінансова модель РФ тримається лише завдяки короткостроковим вливанням у військово-промисловий комплекс.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Кремлі брешуть про зростання економіки

У Кремлі брешуть про зростання економіки / © Associated Press

Попри впевнені заяви Кремля про економічну стабільність, ситуація всередині країни швидко погіршується. Російська економіка, насправді, перебуває у дедалі більш хиткому стані — через військові витрати, міжнародні санкції та сумнівну державну статистику.

Про це йдеться в аналітичному звіті для міністрів фінансів ЄС, повідомляє агентство Reuters.

Експерти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) підготували документ, в якому вони наголошують, що поточна фінансова модель РФ тримається лише завдяки короткостроковим вливанням у військово-промисловий комплекс, але така підтримка не має довгострокової перспективи.

«Воєнні фіскальні стимули дають тимчасовий ефект, але базуються на непрозорому фінансуванні, викривленому розподілі ресурсів і виснаженні резервів. У перспективі така система просто не витримає», — йдеться у звіті.

Економічна реальність РФ значно відрізняється від тієї, яку малює офіційна статистика. Наприклад, Кремль стверджує, що у 2024 році ВВП країни зріс на 4,3%. Проте, як пояснює директор SITE Торбйорн Бекер, ці цифри не можна вважати об’єктивними: російська влада ймовірно занижує рівень інфляції, щоб штучно покращити показники зростання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз уже схвалив 16 пакетів санкцій. Подібні обмеження ввели також США, Велика Британія, Канада та Японія. Вони істотно вдарили по ключових джерелах доходу російського бюджету — експорті нафти, газу та вугілля.

Водночас витрати Кремля на війну лише зростають. Це ще більше підриває бюджетну стабільність країни, стверджують аналітики. Хоча офіційно Москва повідомляє про бюджетний дефіцит на рівні 2% ВВП, SITE припускає, що реальні показники можуть бути вдвічі гіршими. Частину витрат на війну Росія просто «ховає» через банківську систему, не відображаючи їх у публічній статистиці.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс уже підтвердив, що Єврокомісія поділяє висновки експертів. За його словами, справжній стан економіки РФ набагато гірший, ніж це намагаються показати офіційні дані.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2025 року в Росії спостерігається різкий сплеск смертності, який за масштабами наближається до пікових показників пандемії COVID-19 2021 року.

Ми раніше інформували, що Росія планує змінити бюджетне правило країни, що регулює наповнення Фонду національного добробуту (ФНБ), аби забезпечити фінансування військових витрат у війні проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie