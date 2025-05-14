У Кремлі брешуть про зростання економіки / © Associated Press

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Попри впевнені заяви Кремля про економічну стабільність, ситуація всередині країни швидко погіршується. Російська економіка, насправді, перебуває у дедалі більш хиткому стані — через військові витрати, міжнародні санкції та сумнівну державну статистику.

Про це йдеться в аналітичному звіті для міністрів фінансів ЄС, повідомляє агентство Reuters.

Експерти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) підготували документ, в якому вони наголошують, що поточна фінансова модель РФ тримається лише завдяки короткостроковим вливанням у військово-промисловий комплекс, але така підтримка не має довгострокової перспективи.

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«Воєнні фіскальні стимули дають тимчасовий ефект, але базуються на непрозорому фінансуванні, викривленому розподілі ресурсів і виснаженні резервів. У перспективі така система просто не витримає», — йдеться у звіті.

Економічна реальність РФ значно відрізняється від тієї, яку малює офіційна статистика. Наприклад, Кремль стверджує, що у 2024 році ВВП країни зріс на 4,3%. Проте, як пояснює директор SITE Торбйорн Бекер, ці цифри не можна вважати об’єктивними: російська влада ймовірно занижує рівень інфляції, щоб штучно покращити показники зростання.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз уже схвалив 16 пакетів санкцій. Подібні обмеження ввели також США, Велика Британія, Канада та Японія. Вони істотно вдарили по ключових джерелах доходу російського бюджету — експорті нафти, газу та вугілля.

Водночас витрати Кремля на війну лише зростають. Це ще більше підриває бюджетну стабільність країни, стверджують аналітики. Хоча офіційно Москва повідомляє про бюджетний дефіцит на рівні 2% ВВП, SITE припускає, що реальні показники можуть бути вдвічі гіршими. Частину витрат на війну Росія просто «ховає» через банківську систему, не відображаючи їх у публічній статистиці.

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Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс уже підтвердив, що Єврокомісія поділяє висновки експертів. За його словами, справжній стан економіки РФ набагато гірший, ніж це намагаються показати офіційні дані.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2025 року в Росії спостерігається різкий сплеск смертності, який за масштабами наближається до пікових показників пандемії COVID-19 2021 року.

Ми раніше інформували, що Росія планує змінити бюджетне правило країни, що регулює наповнення Фонду національного добробуту (ФНБ), аби забезпечити фінансування військових витрат у війні проти України.