Російська ескортниця підірвала українського зрадника у Криму: ЗМІ розкрили деталі

Ймовірний ліквідований Роберт Шагеєв

Реклама

У тимчасово окупованому Севастополі російські силовики затримали 32-річну Маргариту Реут, яку підозрюють у причетності до вибуху, внаслідок якого загинув російський військовий. Російські та західні ЗМІ стверджують, що жінка раніше пропонувала ескорт-послуги.

Про це повідомляє The Telegraph.

Реклама

Вибух стався 13 серпня на проспекті Столєтовському в окупованому Севастополі. За версією російської ФСБ, вибухівку заховали у сміттєвій урні та привели в дію, коли поруч проходив військовослужбовець Міноборони РФ. Від отриманих поранень він загинув.

Реклама

Російські силовики заявляють, що затримана нібито діяла за завданням українських спецслужб. Суд в окупованому Севастополі відправив її під варту на два місяці. Українська сторона причетність до вибуху публічно не підтверджувала.

Маргарита Реут. / © Фото з відкритих джерел

Раніше Реут уже потрапляла в поле зору російських правоохоронців. 2025 року її оштрафували за статтею про «дискредитацію» російської армії після того, як у потязі вона відреагувала на повідомлення про українську атаку словами «Так вам і треба, росіяни».

Що відомо про ліквідацію в Криму

Раніше повідомлялось, що загиблим міг бути капітан першого рангу Роберт Шагеєв — колишній офіцер ВМС України, який після окупації Криму 2014 року перейшов на службу до Росії. Водночас ФСБ та російські слідчі офіційно не називали імені загиблого, тому ця інформація залишається непідтвердженою.

Шагеєв раніше служив на українському підводному човні «Запоріжжя». Після захоплення Криму Росією він перейшов на її бік, а згодом служив у Чорноморському флоті РФ. В Україні щодо нього розслідували справу про державну зраду.

Реклама

За повідомленнями російських медіа, Реут після затримання нібито визнала причетність до вибуху. Також стверджується, що вона планувала залишити Росію після операції. Незалежно перевірити ці заяви російських силовиків неможливо.

Пізніше президент України Володимир Зеленський натякнув на ліквідацію зрадника. Він наголосив, що «відповідальність колаборантів неминуча». При цьому він не назвав конкретних прізвищ чи деталей проведених операцій.

Новини партнерів