ФСБ Росії намагалася завербувати керівництво України від 2014 року: Кондратюк розповів, як це відбувалося

Після того, як російські агенти отримували доступ до даних, вони "ставили" на посади своїх людей.

Російські окупанти від 2014-го до 24 лютого 2022 року спочатку намагалися завербувати політичне керівництво. Їх цікавили галузі, пов’язані з газом, нафтою, електроенергією та природними ресурсами.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів екскерівник ГУР Валерій Кондратюк.

“Вони зазвичай намагалися завербувати політичне керівництво. Їх також цікавили такі галузі, як газ, нафта, електроенергія, природні ресурси. Там створювалися корупційні схеми, до яких росіяни безпосередньо долучали українське керівництво різних рівнів. А далі вже призначали своїх людей або людей, які були довіреними через політичну корупцію та будь-які інші зв'язки. Наприклад, російські олігархи купують якісь активи в Україні. І до того комплекту, який вони купували, зазвичай також входили губернатор, керівник служби безпеки, керівник поліції”, – зазначив Валерій Кондратюк.

За його словами, всі ці призначення були можливі лише через Адміністрацію президента.

“Не забувайте, що тоді головою СБУ був Якименко, який мав російський паспорт. Найгірше, що може бути – коли керівник Служби безпеки, який має доступ до всіх агентурних і технічних речей, переходить на бік ворога. 2014 року, коли він втік до Росії, нам вдалося його задокументувати. Тоді до Якименка виїхав наш оперативник, який нібито представляв злочинне кримінальне угруповання, і сказав, що вони начебто готові захопити Бердянськ і створити там Бердянську народну республіку. І, мовляв, потрібні гроші і зброя. Тоді Якименко був на зустрічі з представниками ФСБ, які його фінансували. Вони дали 80 тисяч доларів на перший транш. Але найцікавіше, що ми захопили цілий корабель, який вони відправили зі зброєю до України”, – додав ексголова ГУР.

Він також підкреслив, що там було близько 3 тисяч автоматів, велика кількість гранат, кулеметів і гранатометів. Тоді українські правоохоронці задокументували факт того, що Якименко – це найвищий зрадник часів незалежності України, який зрадив державу та свій народ.

Нагадаємо, що окупанти масово виселяють українців з їхніх будинків та завозять туди росіян.

Читайте також: