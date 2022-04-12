Російська хімзброя в Маріуполі та заяви Зеленського: п'ять головних новин ночі 12 квітня

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П'ять головних новин ночі 12 квітня:
- Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про використання окупантами хімічної зброї у Маріуполі. Читати далі –>
- Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов". Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький. Читати далі –>
- Велика Британія терміново з’ясовує подробиці, що стосуються інформаційних повідомлень про використання війська Російської Федерації хімічної зброї в Маріуполі. Читати далі –>
- Пентагон наразі не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, але чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням Росією засобів боротьби з масовими заворушеннями. Читати далі –>
- Президент Володимир Зеленський зустрівся на Банковій з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами. Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні. Читати далі –>