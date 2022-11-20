Російська ІПСО: Жданов - про ліквідацію окупантів, які обстріляли ЗСУ під час здавання до полону

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію з ліквідацією російських окупантів, які під час здавання у полон обстріляли ЗСУ. Він вважає, що це може бути інформаційно-психологічна спецоперація Росії, щоб загарбники не здавались до полону.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Це більше схоже на ІПСО. Є відео, яке пояснює Женевську конвенцію, коли військовий вважається полоненим і коли можна відкривати вогонь. Ще один нюанс - там два відео, принаймні я їх бачив. Але на жодному з них немає зафіксовано моменту розстрілу цих полонених. Тож це може бути лише ІПСО Росії через те, що багато росіян здаються до полону. І для російської армії це стає проблемою. І для того, щоб дискредитувати ЗСУ можуть зніматись постановочні відео. Є фото тіл солдатів, але питання, а хто їх вбив. Росія - це монстр у створенні фейків та запуск їх до етеру. РФ не вважає тероризмом масові вбивства українців, про це вони не розповідають з трибуни ООН. На відео немає розстрілу цих полонених. Якщо все так і було - хай опублікують це відео. Але на мій погляд, Росія просто хоче припинити масове здавання своїх військових до українського полону", - сказав Жданов.

Ліквідація російських окупантів, які під час здавання до полону влаштували стрілянину

Російські пропагандисти напередодні почали масово поширювати відео, на якому нібито ліквідували окупантів під час здавання до полону. Там видно, як один із загарбників відкрив вогонь по ЗСУ.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни інсценували процес здавання до полону, щоб вбити українських захисників, проте їх вдалось швидше ліквідувати. Він наголосив, що це - ще один військових злочин росіян.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна розслідуватиме цей інцидент та може допустити до слідства міжнародних спостерігачів.

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