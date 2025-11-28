Голуби-роботи: компанія в РФ заявила про запуск керованих "біодронів"

Російська компанія заявила про промислове впровадження керованих голубів-біодронів. Фото: neiry.ru

Російська компанія Neiry оголосила про розробку та готовність до впровадження унікальної «біодронової» технології, яка дозволяє дистанційно керувати польотом голубів. За словами розробників, птахам вживлюються спеціальні нейроінтерфейси, що перетворює їх на живі безпілотники для моніторингу інфраструктури та проведення розвідувальних операцій.

Про це повідомляє habr.com, а також сама компанія Neiry.

Проєкт, відомий як голуб-біодрон «PJN-1», візуально відрізняється від звичайного птаха лише дротом нейроінтерфейсу, що виступає з голови, та мініатюрним рюкзаком з електронікою на спині.

Розробники стверджують, що в мозок птахів імплантуються електроди власної розробки. Ці електроди підключаються до стимулятора та контролера, які живляться від сонячних батарей, розміщених у «рюкзаку». Вживлення електродів відбувається серійно за допомогою стереотаксичної установки, що дозволяє високоточно розміщувати їх у потрібних зонах мозку, уникаючи використання дорогого КТ чи МРТ.

Оператор може направляти птаха, просто завантажуючи польотне завдання. Ключова відмінність від дресирування — завдяки нейростимуляції певних зон мозку тварина стає керованою одразу після операції.

Компанія Neiry позиціонує своїх «біодронів» як ідеальне рішення для тривалого моніторингу. Основні заявлені переваги перед традиційними БПЛА:

Тривалість та дальність польоту. Птах живе звичайним життям, а навісна електроніка живиться від сонячних батарей, що, за словами розробників, дозволяє перевершити автономність звичайних дронів у сотні разів. Безпека. Імовірність аварії нібито порівнянна з падінням звичайної птиці, що робить їх безпечними для використання у місті. Вартість. Ціна «біодрона» співставна з дронами аналогічного класу.

Технологія пропонується для моніторингу віддалених об’єктів (газорозподільні вузли, лінії електропередач), а також для пошуково-рятувальних та екологічних місій. Компанія заявила, що їхній проєкт, на відміну від аналогічних досліджень у світі, перейшов до стадії промислового впровадження.

