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"Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба звернувся до Shell

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"Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба звернувся до Shell

Міністр закликав вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до компанії Shell, яка, за його даними, таємно купила російську нафту.

Своє звернення міністр опублікував у мережі 5 березня.

"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", – йдеться в повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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