"Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба звернувся до Shell

"Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба звернувся до Shell

Міністр закликав вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до компанії Shell, яка, за його даними, таємно купила російську нафту.

Своє звернення міністр опублікував у мережі 5 березня.

"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", – йдеться в повідомленні.