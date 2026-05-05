У Росії спалахнув один із найбільших НПЗ: СБУ дістала до нафтового гіганта під Петербургом

Вибух (ілюстративне фото) / © Віталій Бунечко / Facebook

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразила об’єкти нафтової інфраструктури в Ленінградській області РФ. Під ударом опинилися НПЗ «Кірішінафтооргсинтез» та нафтоперекачувальна станція «Кіріші».

За даними СБУ, операцію провели бійці спецпідрозділу «Альфа» спільно із Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем. На об’єктах зафіксовано займання.

НПЗ «Кірішінафтооргсинтез» входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить 20–21 млн тонн нафти на рік, а частка підприємства — понад 6% від загального обсягу нафтопереробки РФ.

Унаслідок атаки безпілотників на заводі зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. На підприємстві триває пожежа.

Також удару зазнала нафтоперекачувальна станція «Кіріші». На її території уражено резервуар із нафтопродуктами. Станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

У СБУ наголосили, що російська нафтова галузь залишається одним із джерел фінансування війни проти України.

«Кожен проданий барель російської нафти — це фінансовий ресурс для продовження війни проти України. Саме тому ми системно працюємо над зменшенням цих доходів ворога», — зазначили у Службі безпеки.

Там додали, що російські стратегічні об’єкти навіть у глибокому тилу більше не можуть вважатися захищеними.

Війна в Україні перекидається на територію РФ — останні новини:

У російських пабліках поширюється інформація про ракетний удар по території підприємства «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Повідомляється, що атаку нібито було завдано ракетою FP-5 «Фламінго», проте офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.

Підприємство спеціалізується на виробництві захищених навігаційних систем, зокрема модулів «Комета», які використовуються у російських безпілотниках та ракетах. Опубліковані кадри фіксують пошкодження будівель і задимлення, а масштаби руйнувань на об’єкті наразі уточнюються.

Зранку 5 травня у Чебоксарах пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, імовірно, типу «Лютий». Під повторний удар за добу потрапив завод стратегічного значення «ВНІІР-Прогрес», над яким зафіксували густий стовп диму.

Місцеві мешканці скаржаться на відсутність ефективної роботи ППО, тоді як влада заявляє про збиття цілей. Додатково зафіксовано падіння уламків безпілотника на місцевий торговий центр, що призвело до пошкодження будівлі.

