"Російська оборона розвалиться": Подоляк про контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України продовжують знищувати російські підрозділи на півдні країни та демілітаризувати тилову логістику тимчасово окупованого Криму.

Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у соцмережі X.

Він наголосив, що внаслідок успішних операцій українських військових на півдні оборона РФ рухне.

"Війна не підпорядковується законам оповіді і успіх наступальних операцій не завжди вимірюється кількістю звільнених квадратних метрів. Війна більше схожа на математичне рівняння на дошці з безліччю змінних і невідомих. Тому треба вміти правильно читати події, не озираючись на емоційні інтерпретації. Варто пам’ятати, що запорука перемоги – це воля, сила духу, цілеспрямованість і націленість на результат. Це передбачає несприйнятливість до емоційних впливів і коливань суспільних настроїв", - йдеться у дописі.

Михайло Подоляк також наголосив, що сьогоднішні дії української армії з розгромлення російських підрозділів на півдні та демілітаризації тилового забезпечення Криму (в тому числі із застосуванням ракет великої дальності) мають кумулятивний ефект. А коли буде досягнуто піку – російська оборона розвалиться.

"Проблема більшості військової аналітики полягає в тому, що вона відображає внутрішній емоційний стан її авторів і слідує серійній логіці медіадрами. Такі аналітики, як і політики, паразитують на колективних емоційних станах, щоб актуалізуватися в інформаційному просторі та отримати політичні бали у вигляді лайків і шерів. Неважливо, що саме написано, головне, чи був прочитаний настрій, чи зачепили ми нерв. Але зрештою розбалована контентом публіка починає вимагати того ж від ЗСУ: "розважайте нас, а то ми вас більше не любитимемо! Сезон занадто довгий і нудний", - підсумував у своєму дописі Подоляк.

Нагадаємо, аналітики назвали ключові умови для здійснення ЗСУ значного прориву на півдні.

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