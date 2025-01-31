Українські військові в Курській області РФ допомагали евакуюватися місцевим жителям, приносили їм їжу та "ділилися останнім".

Про це розповіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова на круглому столі у Держдумі РФ.

Російська омбудсменка наголосила, що про військових ЗСУ мешканці Курської області, яким допомогли повернутися до Росії з “окупованих” територій, розповідають “різне”.

“Українські військові вивезли їх до Сум, а із Сум через Білорусь забрали їх до Росії – вони розповідали різні історії. Вони розповідали і про те, як українські військовослужбовці приносили їм їжу та ділилися останнім. Ми не повинні розлюднюватись і бачити в них лише “імперію зла”. Українці різні”, - несподівано заявила Москалькова.

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Щоправда, російська чиновниця майже одразу згадала про міфічних “найманців”, які начебто воюють в Курській області і у яких “немає нічого святого”. Та навіть від цих страшних “найманців” українські військові, за її словами, захищали мирне населення Курщини.

Нагадаємо, військові підрозділи з Північної Кореї раптом зникли з фронту у Курській області. Ймовірно, це свідчить про те, що північнокорейці, яким вдалося вижити у бою, зараз передають свій досвід "необстріляним" солдатам КНДР.

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