Російська оперативна ціль: в британській розвідці розповіли про ситуацію на східному фронті в Україні

Російській атаки на цьому напрямку можуть бути спрямовані на створення помітної загрози та розколу українських військових.

Інтенсивність російських обстрілів сходу нашої держави залишається високою. Окупанти продовжують зосереджувати свої сили на заході від Авдіївки, здійснюючи атаки на широкому фронті.

Про це повідомили в британській розвідці.

“За останні 72 години російські війська, ймовірно, здобули низку невеликих тактичних перемог, хоча це було зроблено великою ціною. ﻿﻿Траса Е50 є основною лінією зв'язку між утримуваним Росією Донецьком та утримуваним Україною містом Покровськ, яке залишається приблизно за 30 кілометрів від поточної лінії фронту, але, ймовірно, є російською оперативною ціллю”, - розповіли в британській розвідці.

Там також додали, що російській атаки на цьому напрямку можуть бути спрямовані на створення помітної загрози та розколу українських військових на Донецькому напрямку.

“На північ від Бахмута, в районі міста Сіверськ, українські сили повідомили про важкі зіткнення з російськими військами 18 і 19 травня 2024 року, під час яких були атаковані українські позиції в Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці. Успіхи російських військ на цій ділянці залишаються вкрай обмеженими”, - наголосили в розвідці.

Нагадаємо, що полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан наголосив, що наступальна операція окупаційних військ Росії триває.

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