"Російська підлість зазнає провалу": Зеленський розповів, чого просив у Євроради

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради закликав партнерів надати більше ППО та ПРО.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 20 жовтня.

"Сьогодні взяв участь у засіданні Європейської ради. Тема захисту України й нашої енергетичної безпеки була серед головних на цьому саміті. Поінформував колег про нові терористичні кроки Росії й про наші потреби, щоб захиститись і від цієї форми терору, спрямованого проти енергосистеми. Російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по наших електростанціях. Зрештою й така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО", – заявив він.

Зеленський висловив сподівання на те, що настане час, коли небо України стане захищеним.

"І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла", – підкреслив він.

Глава держави додав, що дії Росії лише знизили її вагу на європейському енергетичному ринку.

"Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалась і намагається заморозити людей... А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго й після цього російського керівника", – вважає він.

Зеленський сказав, що спроби знищення Росією енергетичної системи України лише спонукають міжнародних партнерів допомагати нашій державі.

"Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити наш народ страждати ще більше, але лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона іще більше допомагала нам і ще більше тиснула на державу-терориста. А всі наші видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів", – говорить президент.

За його словами, Росія обов'язково заплатить за свій терор.

"Кожен із терористів відповідатиме особисто за те, що робить. Перед судом. А держава-терорист заплатить за свій терор. Ізоляцією, деградацією й активами – як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом", – підкреслив він.

Енергетичний терор

Після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми. Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус попередив, якщо українці не будуть економити світло, віялові відключення електропостачання можливі й надалі.