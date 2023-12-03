Російська піхота посилила активність на фронті: український генерал розповів про битви

В операційній зоні "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилась. За минулу добу відбулось 55 бойових зіткнень.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"За добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон. Активність ворожої авіації невисока - за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину", - написав він.

Він наголосив, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Марїнському напрямках.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах, Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки - відбито 25 його атак. На Мар’їнському напрямку відбито 11 атак – в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара та на захід від Старомайорського.

Окрім того, на Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного та на захід від Вербового.

"Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, Росія збільшила удари керованими авіабомбами. У Повітряних силах розповіли про проблеми.

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