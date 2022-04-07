Російська піхота вже не наважується йти на Сєвєродонецьк, але обстрілює місто

Російська піхота вже не наважується йти на Сєвєродонецьк, але обстрілює місто

Щодня звідти виїздять тисячі люди, але в місті зостаються найстарші мешканці.

Кіптява, чорні від вогню спалені будинки, шматки бетону і гори скла. І серед цього хаосу ще лишаються містяни Сєвєродонецька.

Про це йдеться в ТСН

«Ми думали, що все стабілізується, ми місцеві, виросли тут, тяжко залишати рідні місця. Люди кажуть, охороняємо, добро сидимо тут, а що охороняти, снаряд потрапить - ні тебе, ні добра», - каже місцева мешканка.

Колишня вчителька Олена з чоловіком та рідним дядьком сиділа до останнього у Сєвєроднецьку. Сьогодні вирішили евакуйовуватись. Щодня з міста та околиць виїздить до тисячі людей. Утім, є такі, що відмовляються їхати через вік. «Старенькі залишилися, у нього мати 87 років: «Я нікуди не поїду, куди їй їхати 87 років» - і таких старих тут півміста», - додає жінка.

З кожним авіаційним і артилерійським ударом рашистів колись затишне і зелене місто перетворюється у руїни. Окупанти вдарили знову по місту, люди розбігаються по підвалам сусідніх будинків, евакуація опинилась під зривом. «Постійно стріляють різними калібрами, з різною інтенсивністю. Ми спостерігаємо, що вони вони стріляють для того, щоб залякати місцеве населення і провокаційні обстріли, щоб наші війська не могли підняти голову і пересуватись», - кажуть бійці.

У цьому пеклі наші оборонці під щоденними важкими обстрілами упевнено тримають оборону ще й успішно відбивають піхотні атаки окупантів. «Була спроба підійти до міста, в них тактика така – спершу обстрілюють артилерією і пускають «гарматне м’ясо», у них є отряди, що женуть на нас», - додають військові.

Усе те російське "гарматне м’ясо" лежить за містом просто неба. Наші хлопці дужке мотивовані, бо боронять свою землю. «Бойовий дух високий, усі хлопці не перший рік воюють і добре знайомі з противником», - твердять бійці.

Після великих втрат окупанти більше в піхотні атаки не ходять, а розбивають місто і вбивають цивільних, аби застрашити.

Біженка Олена вірить, що скоро повернеться у своє рідне місто, в якому не буде війни і смертей від рук російських окупантів. «Ми сподіваємося, що повернемося скоро і будемо відновлювати своє місто, допомагатимемо все це робити», - каже вона.

Читайте також:

У Бучі поліція затримала мародерів, які ймовірно співпрацювали з російськими вбивцями: фото

Лукашенко заявив, що Білорусь безпідставно назвали "поплічником агресора"

"Демотивує війська боротися з "фашизмом": Маляр заявила, що Україна виграла інфовійну в Росії