Російська ППО могла збити власний вертоліт під час атаки дронів — соцмережі

У Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона ймовірно збила власний військовий вертоліт.

Про це повідомляють у соцмережах та низці Telegram-каналів.

За попередньою інформацією, інцидент стався під час роботи російської ППО по цілях у небі над регіоном. Зазначається, що вертоліт Повітряно-космічних сил РФ міг потрапити під так званий «дружній вогонь», коли його помилково прийняли за український безпілотник.

Наразі офіційного підтвердження або деталей від російського військового командування немає. Також не повідомляється про тип вертольота та можливі втрати екіпажу.

Подібні випадки вже траплялися раніше: російські сили ППО неодноразово збивали власні літаки й гелікоптери під час відбиття атак дронів або через помилки в ідентифікації цілей.

Інформація про інцидент уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Росії вертоліт з робітниками військового заводу упав на будинок, були жертви