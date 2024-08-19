Російська пропаганда поширила фейкове відео удару по муляжу IRIS-T

Російські окупанти заявили, що атака відбулася поблизу села Сінне в Сумській області України, за 11 км від кордону з Курською областю РФ.

Російські пропагандисти оприлюднили відео, на якому нібито знищують німецький комплекс ППО IRIS-T у Сумській області за допомогою удару балістичною ракетою.

Про це повідомило видання BILD.

Це відео, ймовірно, показує знищення муляжу установки. Відео було опубліковане телеканалом "Звезда", який пов'язаний з Міністерством оборони РФ. Російські окупанти стверджують, що атака відбулася біля села Сінне в Сумській області, за 11 км від кордону з Курською областю Росії.

Експерт з аналізу відкритих даних BILD Юліан Рьопке висловив сумнів щодо автентичності цілі, яку було уражено. Він зазначив, що об'єкт, на який було здійснено удар, дуже нагадує муляж. По-перше, комплекс IRIS-T стояв самотньо на узліссі без жодних солдатів навколо. По-друге, після прямого влучання не було помітно ні полум'я, ні вибухів, що було б очікувано, якби це був справжній комплекс ППО з боєприпасами та паливом. По-третє, після потужного удару установка залишилася майже неушкодженою зовні, що наводить на думку, що вона була зроблена з дерева або подібного матеріалу.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейки, щоб виправдати війну, стверджуючи, що Україна не має власної ідентичності і належить до "братніх народів" Росії. Насправді, українська нація століттями розвивалася разом з Європою, а Росія намагається це заперечити.

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