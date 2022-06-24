Російська пропаганда поширює наратив про плани РФ не зупинятися на "визволенні територій "ЛДНР" - ЦПД

Російська пропаганда поширює наратив про плани РФ не зупинятися на "визволенні територій "ЛДНР" - ЦПД

В Центрі протидії дезінформації розповіли, що пропагандисти РФ намагаються вплинути на настрої українців та забезпечити загарбникам оптимальні умови для взяття під контроль українських територій.

Російські засоби масової пропаганди поширюють наратив про те, що армія РФ не збирається зупинятися після повного "визволення" "конституційних" територій так званих "ЛДНР".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Такі теми поширюють рашисти, щоб вплинути на настрої українського населення і насамперед забезпечити загарбнику оптимальні умови для взяття під контроль територій. Тобто зробити все, щоб українці не чинили опір російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД підкреслили, що для Путіна перемога на сході України – це "мінімум, який дозволить говорити про перемогу й досягнення цілей "спецоперації", особливо після невдалого наступу на Київ і Харків".

За даними Центру протидії дезінформації, секретар Ради Безпеки РФ Патрушев свого часу "відверто дав зрозуміти, що росіяни не поспішають і готові до затяжної війни". Крім того, російські генерали ще у квітні заявляли, що мета РФ – "не лише загарбати Донбас, а й відрізати Україну від Чорного моря".

Нагадаємо, що hосійська система протиповітряної оборони знищила саму себе. Це сталося в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області.