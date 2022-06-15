Російська пропаганда вигадала фейк про біолабораторії в Україні та поширює "указ Зеленського"

Російська пропаганда вигадала фейк про біолабораторії в Україні та поширює "указ Зеленського"

Російські засоби масової пропаганди поширюють черговий фейк щодо нібито діяльності американсько-українських біолабораторій.

Пропагандисти посилаються на "таємний документ Міноборони України", що начебто потрапив до них.

Відповідні фейки спростували в Центрі протидії дезінформації при РНБО України 15 червня.

"Як стверджують пропагандисти, до них потрапив таємний документ Міноборони України, в якому начебто йдеться про указ В. Зеленського щодо знищення всіх даних працівників українських підприємств, які співпрацювали з військовими лабораторіями Metabiota Ltd та Battelle", – повідомили в ЦПД.

Водночас пропагандисти не виключають можливості фізичної ліквідації українських дослідників задля приховування порушень Україною та США Конвенції про заборону розроблення біологічної зброї.

"Однак "таємний документ Міноборони України", що начебто потрапив до пропагандистів, є фейковим. Найперше – документ складений некоректно та містить граматику, притаманну російській мові. По-друге, ще в березні В. Зеленський назвав "інформацію про біолабораторії в Україні більше схожою на анекдот, ніж на правду", – пояснили в ЦПД.

Нагадаємо, що російська пропаганда також поширює фейки про "масштабні втрати ЗСУ та утримання цивільних на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.

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