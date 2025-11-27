© Associated Press

“А ось це вже серйозні Заяви. Друзі, тут російська пропаганда погрожує Буданову вбивством на тлі переговорів в Абу-Дабі. Є такий собі Скотт Ріттер. В Україні його ім’я практично нікому Невідоме. А от в мацкві він доволі популярний "Експерт", якого люблять цитувати на центральних Телеканалах. Так ось, 25 листопада він відзначився черговим скандальним твітом, який активно розтиражували найбільші російські офіційні ЗМІ: "Він помре протягом Року. Не можна вчинити терористичні злочини проти російського народу і залишитися живими, щоб розповідати про Це. Буданов - Терорист"”, - процитував ворожого пропагандиста Шнайдер.

Він зазначив, що погрози Буданову не дивина для російської пропаганди. Заклики до його фізичного усунення звучали навіть до початку повномасштабного вторгнення.

“Про кількість спроб замахів взагалі немає сенсу й говорити. Але досі все це озвучував безпосередньо хтось з пулу відомих пропагандистів типу соловйова-кеосаяна. Цього разу ніхто з відомих "Коментаторів Ротом" не виліз в публічну сферу з подібними Коментарями. Цю функцію поклали на колишнього Американського військового, який вже кілька років працює штатним пропагандистом путіна”, - написав блогер.

На його переконання, є тільки одна подія, яка могла вплинути на таку зміну Формату. А саме - початок переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах.

Українську переговорну делегацію очолив саме генерал Буданов. Переговори йдуть в тристоронньому Форматі. Тобто, за столом знаходяться делегації України, США і росії. Очевидно, що російська влада не рекомендувала своїм коментаторам виступати з настільки провокаційними Заявами. В цей момент і всплив Скотт Ріттер, який наче і Американець, а наче і Ні. З 2022 року він став одним із найбільш тиражованих у російських ЗМІ "Експертів" по Україні. Його коментарі, зазвичай, зводяться до прогнозу неодмінної перемоги "російської зброї" і поразки "Української Хунти"”, розповів політолог.

В Американській Вікіпедії вказано, що "У червні 2024 року влада США вилучила паспорт Ріттера та заборонила йому відвідувати росію". Шнайдер зазначив, шо один раз пропагандиста навіть зняли з авіаційного рейсу від Стамбулу до санкт-петербургу.

“Втім, він все одно якимось чином зміг добратися до мацкви, де дав декілька "Змістовних" інтерв’ю за попередніми Кальками. Ріттер любить говорити про переслідування з боку Американської Влади. Але його біографія пістрявіє такими сюжетами, що взагалі не зовсім зрозуміло, яким чином він опинився на Волі. Американські правоохоронці декілька разів викривали його на вчиненні ганебних злочинів щодо Неповнолітніх. Один раз він таки був засуджений і відсидів строк в Тюрмі. В будь-якому випадку, Скотт Ріттер - цікава і багатогранна Особистість. Яка запустила серйозну інформаційну Хвилю. Кінцеву мету якої навряд чи можна точно прорахувати без прямих інсайдів з кремля”, - констатував блогер.