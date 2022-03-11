Російська провокація: українські прикордонники показали відео, як росіяни обстріляли територію Білорусі

Окупанти хочуть втягнули збройні сили Білорусі у війну проти України.

Росія 11 березня атакував білоруську територію на кордоні з Україною.

Державна прикордонна служба зафіксувала відео російської провокації.

"Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині. Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

Також міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку із повітряного простору України. Таким чином країна-агресор хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.