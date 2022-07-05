Російська ракета "Калібр" на Дніпропетровщині впала на житловий будинок, але не вибухнула: подробиці

Російська ракета "Калібр" на Дніпропетровщині впала на житловий будинок, але не вибухнула: подробиці

Росія у ніч проти 5 липня, ракетами обстріляла Дніпропетровську область.

Одна із "Калібрів" впала на житловий будинок у Нікопольському районі, проте не здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Нічний ракетний удар "Калібром" по Покрову, Нікопольського району прийшовся по житловому будинку, куди ракета впала, але не розірвалася. Людських втрат немає. Підрозділами ДСНС ракету з будинку вилучено і утилізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Також російські окупанти у вівторок, 5 липня, випустили три ракети по Одеській та Миколаївській областях.

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