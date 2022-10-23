Російська ракета "Кинджал": усі бачать її, але не збивають - Жданов

Ракету не можуть збити через її швидкість.

Російська гіперзвукова ракета "Кинджал" має дальність пуску близько двох тисяч кілометрів і розганяється до понад 5-7 махів швидкостей звуку. За рахунок швидкості її ніхто не може збити.

Усі її бачать, але не збивають, пояснив військовий експерт Олег Жданов.

До початку повномасштабного вторгнення РФ змогла переобладнати чотири МіГ та Ту-22М3 під пускову установку цих ракет.

У чому сенс ракети "Кинджал"?

"Надзвуковий винищувач типу МіГ-31 розганяється до надзвуку та скидає цю ракету. Ракета стартує в повітрі, відпущена літаком, маючи вже від початку 2,5 маху, починає ще більше прискорюватися. І, відповідно, за рахунок швидкості має долати будь-яку систему ППО та ПРО супротивника", - розповів Жданов.

Чому Росія рідко застосовує "Кинджали"?

"Три літака, які ми знаємо з відкритих джерел, переобладнаних для пусків цих ракет, вони знаходяться в Білорусі. Їх дуже мало. Ці ракети не були пущені в серійне виробництво, вироблялися у межах науково-дослідницької програми. Американська розвідка у 2019 році повідомляла, що цих ракет у металі виготовлено близько 20-22 штук. Тому вони так рідко використовуються. Три або чотири рази вони вже застосовували їх по Україні", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, у Росії впала гіперзвукова ракета "Кинджал", яку окупанти запускали по Україні. Через вибух ракети постраждало шість людей. Місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 км від бази носіїв “Кинджала” МіГ-31 в Ахтюбинську.

Росія перекинула до Калінінграду літаки МіГ-31 з "Кинджалами" на борту

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