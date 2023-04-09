Російська ракета вбила 11-річну доньку та батька, коли ті спали: що відомо про нічну атаку по Запоріжжю

У ніч проти 9 квітня Росія завдала удару по Запоріжжю, ракета влучила у приватний будинок, загинуло двоє людей: донька та батько, матір вдалося врятувати.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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"Російські терористи продовжують нести горе на Запорізьку землю. Вночі вони обстріляли ракетами наше спляче місто та забрали два людських життя. Батька і доньки не стало, а маму госпіталізовано до лікарні", - йдеться у йго дописі.

За даними місцевої влади влади, окупанти продовжують терор проти мирного населення Запорізької області. За суботу, 8 квітня, до ГУНП надійшло 26 повідомлень про руйнування мирних об’єктів у Запорізькому, Пологівському і Василівському районах.

За інформацією рятувальників, станом на 8:00 пошуково-рятувальні роботи завершені. На місці удару продовжують роботу комунальні та аварійно-рятувальні служби міста.

"З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну жінку, яку передали лікарям швидкої. Внаслідок ворожої атаки загинуло 2 людей: 50-річний чоловік і його 11-річна донька. Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів", - сказано у повідомленні ДСНС у Запорізькій області.

Ракетний удар по Запоріжжю 9 квітня

Нагадаємо, вночі 9 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. Як стало відомо кореспондент ТСН.ua, Росія завдала удару по місту. Ракета влучила у житловий будинок, де проживали три людини. Чоловік та дитина 2012 року народження загинули, а жінку вдалося врятувати.

Внаслідок удару пошкоджені сусідні будинки - вибиті вікна, зруйновані дахи.

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