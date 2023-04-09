Російська ракета вбила 11-річну доньку та батька, коли ті спали: що відомо про нічну атаку по Запоріжжю

Жінку врятували з-під завалів будинку та доставили до лікарні.
У ніч проти 9 квітня Росія завдала удару по Запоріжжю, ракета влучила у приватний будинок, загинуло двоє людей: донька та батько, матір вдалося врятувати.
Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Російські терористи продовжують нести горе на Запорізьку землю. Вночі вони обстріляли ракетами наше спляче місто та забрали два людських життя. Батька і доньки не стало, а маму госпіталізовано до лікарні", - йдеться у йго дописі.
За даними місцевої влади влади, окупанти продовжують терор проти мирного населення Запорізької області. За суботу, 8 квітня, до ГУНП надійшло 26 повідомлень про руйнування мирних об’єктів у Запорізькому, Пологівському і Василівському районах.
За інформацією рятувальників, станом на 8:00 пошуково-рятувальні роботи завершені. На місці удару продовжують роботу комунальні та аварійно-рятувальні служби міста.
"З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну жінку, яку передали лікарям швидкої. Внаслідок ворожої атаки загинуло 2 людей: 50-річний чоловік і його 11-річна донька. Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів", - сказано у повідомленні ДСНС у Запорізькій області.
Ракетний удар по Запоріжжю 9 квітня
Нагадаємо, вночі 9 квітня у Запоріжжі пролунав вибух. Як стало відомо кореспондент ТСН.ua, Росія завдала удару по місту. Ракета влучила у житловий будинок, де проживали три людини. Чоловік та дитина 2012 року народження загинули, а жінку вдалося врятувати.
Внаслідок удару пошкоджені сусідні будинки - вибиті вікна, зруйновані дахи.
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