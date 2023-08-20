Російська ракета вбила 19-річного студента та двох викладачок Чернігівської політехніки (фото)

Одна жінка поверталась із церкви, друга – гуляла в парку з дитиною.

Внаслідок російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня загинули дві викладачки та студент Національного університету Чернігівська політехніка: Світлана Кормільцина, Наталія Торія та Назар Ющенко.

Про трагедію повідомили на офіційній сторінці навчального закладу в Facebook.

“Приносимо глибокі співчуття всім рідним та близьким”, – зазначили в виші.

Відомо, що студенту Назару Ющенку з групи МАТ-221 було 19 років. Хлопець мав успіхи у навчанні та був єдиною дитиною в сім’ї.

Назар Ющенко / Фото: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Загибла Наталія Торія поверталась із церкви, коли пролунав вибух. Жінка працювала в директораті Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Чернігівської політехніки. Внаслідок ракетного удару постраждала також її донька Тетяна, вона перебуває в лікарні.

Наталія Торія / Фото: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Старша викладачка кафедри іноземної філології Світлана Кормільцина загинула під час прогулянки в парку із донькою в центрі Чернігова. Про стан дівчинки не повідомляється.

Реквізити для допомоги сім’ям загиблих опублікувала Чернігівська політехніка.

Світлана Кормільцина / Фото: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Чернігову також загинула шестирічна Софія Голинська. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою в батьків.

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