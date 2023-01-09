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Російська ракета вбила жінку на ринку на Харківщині (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1703
Час на прочитання
1 хв
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Російська ракета вбила жінку на ринку на Харківщині (фото)

Фото: Олег Синєгубов

РФ вдарила ракетами по ринку в Харківській області.

Унаслідок російського ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове на Харківщині 9 січня загинула 60-річна жінка

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, у Шевченковому на Харківщині було поранено сім мирних мешканців, серед них 13-річна дитина. За попередньою інформацією, російська армія вдарила по ринку із ЗРК С-300. Є пошкоджені магазини, побиті вікна у житлових будинках поряд.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

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Дата публікації
Перегляди
1703
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