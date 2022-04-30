Російська ракета вдарила по промзоні на Дніпропетровщині (фото)

Російські окупанти 30 квітня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Ракета вдарила по промисловій зоні в Синельниківському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Другий "приліт". Знову Синельниківський район. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі. Ніхто не постраждав. Там нікого і нічого не було", - написав він.

Нагадаємо, вранці 30 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Обстрілів зазнали фермерські склади у Синельниківському районі.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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