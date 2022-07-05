Російська ракета вдарила по житловому будинку на Дніпропетровщині, повному людей (фото)

Російська ракета вдарила по житловому будинку на Дніпропетровщині, повному людей (фото)

Вранці 5 липня Росія випустила сім ракет по Дніпропетровщині. Шість з них вдалося збити.

Одна ракета вдарила по приватному сектору в місті Покров Нікопольського району. У результаті в житловому будинку спалахнув дах, а вибуховою хвилею розбило вікна.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

У момент влучання в будинку перебувало шестеро мешканців. Дивом всі залишилися живі.

"Уламки однієї з ракет впали на лівому березі Дніпра, там зайнялася суха трава, тож містяни могли бачити вогонь і дим", - додав Лукашук.

Нагадаємо, зранку 5 липня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загарбники вдарили по Зеленодольській громаді.

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