Російська ракета вдарила по житловому будинку на Дніпропетровщині, повному людей (фото)

Вранці 5 липня Росія випустила сім ракет по Дніпропетровщині. Шість з них вдалося збити.
Одна ракета вдарила по приватному сектору в місті Покров Нікопольського району. У результаті в житловому будинку спалахнув дах, а вибуховою хвилею розбило вікна.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
У момент влучання в будинку перебувало шестеро мешканців. Дивом всі залишилися живі.
"Уламки однієї з ракет впали на лівому березі Дніпра, там зайнялася суха трава, тож містяни могли бачити вогонь і дим", - додав Лукашук.
Нагадаємо, зранку 5 липня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загарбники вдарили по Зеленодольській громаді.
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