Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві: є загиблі та постраждалі (фото)

Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві: є загиблі та постраждалі (фото)

Рятувальники розбирають завали на місці авіаудару. Жертв може бути більше.

Зранку 29 червня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Миколаєві. Наразі відомо про двох загиблих, ще троє людей поранені. Триває розбір завалів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також поранено співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій, який працював на місці авіаудару.

Нагадаємо, російські окупанти зранку обстріляли Миколаїв. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку. Людей закликали не публікувати адресу і фото з місця трагедії, щоб не наражати на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей.

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