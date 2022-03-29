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Російська ракета влучила в сховище нафтопродуктів на Рівненщині: спалахнула пожежа

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Російська ракета влучила в сховище нафтопродуктів на Рівненщині: спалахнула пожежа

Фото ілюстративне / ДСНС

Жертв та постраждалих немає.

Унаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального на Рівненщині.

Про це повідомили в ДСНС.

Розливу нафтопродуктів за межі обвалування не сталося.  Станом на ранок 29 березня на місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. 

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів. Серед них дві крилаті ракети.

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