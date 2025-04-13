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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1365
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1 хв

Російська ракета забрала життя всієї родини Мартиненків у Сумах

Серед жертв — учень 6-го класу Максим Мартиненко разом зі своїми батьками.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Загиблий учень 6-го класу Максим Мартиненко

Загиблий учень 6-го класу Максим Мартиненко. / © Фото з соціальних мереж

Після ракетної атаки на Суми у Вербну неділю стало відомо про загибель родини Мартиненків. Серед жертв — учень шостого класу Максим Мартиненко разом зі своїми батьками.

Про це повідомив Старосільський ліцей, у якому навчався хлопчик.

/ © Фото з соціальних мереж

© Фото з соціальних мереж

“Зі співчуттям у серцях повідомляємо про трагічну загибель нашого учня Максима Мартиненка та його батьків. Колектив учителів, працівників і учнів глибоко сумує з приводу цієї невимовної втрати. Як шкода усвідомлювати, що ми більше не побачимо Максима в стінах рідного ліцею”, — йдеться в офіційному повідомленні закладу.

Серед жертв сьогоднішньої ракетної атаки по центру Сум — відома музикантка, артистка оркестру Сумського академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна Олена Когут.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.

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