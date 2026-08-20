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- Війна
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Російська ракета зірвала політ ВПС США до Антарктиди: літак розвернувся в небі
Літак ВПС США, який прямував до Антарктиди, розвернувся після попередження про небезпечну зону, пов’язану із запланованим запуском ракети Росією.
Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster, який прямував із Нової Зеландії до Антарктиди, був змушений розвернутися через попередження про потенційно небезпечну активність, пов’язану із запланованим запуском російської ракети.
Про це повідомляє видання The Hill.
Літак із позивним ICE28 вилетів із Крайстчерча у вівторок близько 9:00 за місцевим часом, однак менш ніж за три години повернувся назад.
Причиною стало авіаційне повідомлення NOTAM, яке Управління цивільної авіації Нової Зеландії розіслало пілотам через можливу небезпеку в міжнародному повітряному просторі.
Як повідомили у відомстві, спочатку новозеландську сторону поінформували про «потенційно небезпечну діяльність», а згодом уточнили, що Росія попередила про запланований запуск ракети.
«Російське управління повітряним рухом повідомило нас про запланований запуск ракети та пов’язану з цим потенційну небезпеку для міжнародного повітряного простору», — заявили в Управлінні цивільної авіації Нової Зеландії.
Йдеться про океанічний район польотної інформації, за який відповідає Нова Зеландія. Він охоплює близько 30 млн квадратних кілометрів, переважно над міжнародними водами південної частини Тихого океану, Південного океану та Тасманового моря.
Новозеландська влада визначила небезпечну зону та випустила відповідне попередження для авіації. Водночас NOTAM не забороняв польоти в цьому районі — остаточне рішення залишалося за операторами повітряних суден.
Рейс C-17 був частиною зимової програми польотів ВПС США до Антарктиди. Такі літаки щороку перевозять дослідників та необхідне обладнання між Крайстчерчем і американськими та новозеландськими антарктичними базами перед початком літнього дослідницького сезону.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». У Києві пролунали численні вибухи, загинуло 12 людей, понад 30 постраждалих, в столиці та на Київщині спалахнули пожежі.