Російська ракета знищила автобуси в Дніпрі: на популярних маршрутах ускладнено рух

Російська ракета влучила в міське АТП, у результаті згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

Через ракетний удар у Дніпрі рух автобусних маршрутів №73, №87А, № 101А, №106, №107, № 146А та №146Б буде ускладнено.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради.

"Найближчими днями вищезазначені маршрути будуть працювати в оперативному режимі, без додержання інтервалів", - обіцяють чиновники.

Розклад руху маршрутних автобусів можна дізнатися в офіційному чаті транспортного департаменту в Телеграм.

Нагадаємо, у результаті російського ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру в ніч проти 30 вересня загинула одна людина, ще п'ять - поранені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

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