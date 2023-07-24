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Російська ракетна атака на портову інфраструктуру: практично 30 кораблів кинули якір та стоять в очікуванні

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російська ракетна атака на портову інфраструктуру: практично 30 кораблів кинули якір та стоять в очікуванні

Після ракетної атаки РФ зупинилися практично 30 кораблів / фото ілюстративне / Фото: УНІАН

Дунай є життєво важливим альтернативним маршрутом для українського зерна.

Після російської ракетної атаки на портову інфраструктуру поблизу Ізмаїльського морського порту кинули якір майже 30 кораблів, зокрема - танкери-хімовози.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, Дунай є життєво важливим альтернативним маршрутом для українського зерна після припинення “зернової угоди”.

Видання на основі даних стеження за судами аналітичної компанії MarineTraffic зробило висновок, що через ракетну атаку зупинилися 29 суден, серед яких танкери-хімовози. Ще три судна кинули якір уздовж водної колії, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Джерела агентства зазначають, що покриття військових ризиків для портів України, яке було частиною попередньої зернової угоди, призупинено.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про необхідність “повітряного щита” після удару по Одесі.

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Дата публікації
Перегляди
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