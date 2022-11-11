Російська розвідка здійснювала хакерські атаки на транспортні компанії України та Польщі - CNN

Атаку здійснювали хакери, які працюють на російську розвідку
Хакерські атаки на українські та польскі транспортні компанії, які були здійснені минулого місяця, здійснювала російська розвідка.
Про це повідомляє CNN з посилання на заяву корпорації Microsoft.
У заяві вказується, що це був рідкісний публічний приклад можливого російського злому, який пов'язаний з війною та завдав шкоди країні-члену НАТО.
У Microsoft заявили, що атаку, скоріше за все, здійснювали хакери, які працюють на військову розвідку ГРУ. Ця сама група хакерів викликала часткове відключення електроенергії у деяких частинах України у 2015 та 2016 роках.
На момент вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року інші російські хакери знищили дані українських урядових підрядників, які працювали також у Латвії та Литві, раніше цю кібератаку вважали збоєм у роботі системи.
Нагадаємо, раніше у СБУ заявили, що Росія щодня здійснює кібератаки на енергетичні об'єкти України.
Також ми інформували, що Міністерство фінансів США відбило кібератаки проросійської хакерської групи минулого місяця, запобігши збоям.
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