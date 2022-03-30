Російська сторона розглядає переговори у Стамбулі як "позитивне просування вперед" - Лавров

Російська сторона розглядає переговори у Стамбулі як "позитивне просування вперед" - Лавров

Він назвав перемовини "істотним прогресом".

Російська сторона розглядає переговори у Стамбулі, які відбулися напередодні вранці, як "позитивне просування вперед".

Про це повідомив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

“Ми розцінюємо результати переговорів як позитивне просування вперед. Це ще не остаточний результат, але українські переговорники підтвердили необхідність забезпечення ні ядерної зброї та блокового статусу України. Підтвердили необхідність забезпечення своєї безпеки поза рамками Північноатлантичного Альянсу”, - повідомив Лавров.

Він також назвав усе це "істотним прогресом" і додав, що "українські колеги розуміють, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені".

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