Російська "Сєвєрсталь" не змогла виплатити купон з облігацій у доларах

Російська "Сєвєрсталь" не змогла виплатити купон з облігацій у доларах

У компанії думають, як уникнути дефолту.

Платіжний агент Citibank відхилив платіж компанії “Сєвєрсталь” розміром $12,6 млн через санкції щодо власника компанії Олексія Мордашова. Компанія наразі в пошуках альтернативи, щоб уникнути дефолту.

Про це пише RBC.

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Невиплата купона (або блокування платежу з боку платіжного агента) може завершитися дефолтом по облігаціях, а потім крос-дефолтом за всіма боргами компанії.

Після цього всі борги стають терміновими для погашення. Загальний борг “Сєвєрсталі” на 31 грудня 2021 року становив $1,8 млрд.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення до України. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Тим часом у багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відчиняються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.

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