Російська війська продовжують обстрілювати Сумщину: на території однієї із громад було чути вибухи

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область. У другій половині дня на території Білопільської громади було чути три вибухи.
За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, на щастя, внаслідок атак РФ жертв та руйнувань немає.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади. Жертв та руйнувань немає", - написав посадовець.
Нагадаємо, відповідно до вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку окупанти продовжують обстріли позицій українських військ, а також цивільної інфраструктури. Зокрема, в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
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