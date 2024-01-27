Російська військова машина у розпалі, окупанти швидко відновлюють сили — міністр закордонних справ Литви

Військова промисловість Росії в повному розпалі. І агресор здатний дуже швидко відновити свої втрати на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час спільної прес-конференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою 27 січня.

Він розповів, що почув від офіційних осіб у Києві, що ситуація на фронті вкрай важка. Російська промислова машина обертається в ритмі війни. Попри те, що кожного дня знищується або пошкоджується до 100 одиниць російського важкого озброєння, часом вже наступного дня "деякі з них знову в бою з піднятими гусеницями".

"Ситуація справді складна, жоден співрозмовник у Міністерстві оборони або деінде не дає підстав вважати, що зараз вони очікують великих проривів або якось хочуть нас заспокоїти чи підготувати до легшого майбутнього", - заявив Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс / Фото: Associated Press

Успіх українців, за його словами, безпосередньо пов'язаний із підтримкою Заходу. Очільник литовської дипломатії наголошує, від підтримки України від союзників залежить "безпосередня ситуація на лінії фронту".

"Ми боремося з дуже, дуже сильним ворогом у промисловому плані. Це вимагає повної підтримки Заходу. Промислової, політичної, фінансової, економічної, якою б вона не була", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що Росія продовжує спроби наступу на позиції українських військових, не зважаючи на несприятливі погодні умови. За таких умов вирішальним на полі бою стане те, яка з країн матиме більше ресурсів для ведення війни.

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