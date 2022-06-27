Російська військова техніка дійшла до Варшави, але вже як спалений українцями музейний експонат

Російська військова техніка дійшла до Варшави, але вже як спалений українцями музейний експонат

Знищена російська техніка у середмісті Варшави яскрава демонстрація того, як Україна за допомогою партнерів перетворює «другу армію світу» на виставку експонатів.

У столиці Польщі відкрили експозицію «За вашу і нашу свободу». Тут згорілий російський танк Т-72 - головний бойовий танк Росії, підбита артилерійська установка 2С19, яку зокрема знищують українські військові за допомогою польський гаубиць «Краб», а залишки крилатих ракети, які були випущені з установок «Смерч» і «Ураган», йдеться в ТСН.

Біля знищеною російської техніки поставили інформаційні стенди трьома мовами - українською, польською і англійською. За словами організаторів ціль такої виставки продемонструвати, що зло можна знищити, якщо об’єднати зусилля.

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"За 4 місяці важкої боротьби українська армія знищила близько 10.000 одиниць російської техніки. Українські ракети Нептун знищили російський крейсер «Москва» і такого рангу корабля не знищувалися в Росії 117 років. Європейському народу складно уявити кількість заліза і вогню, який доводиться стримувати українцям, тому що в Європі такої війни вже не було 80 років. У Москви залишилося ще Радянська амбіція дійти російськими танками до атлантичного океану, до Ла-Маншу і цієї виставкою ми хочемо продемонструвати, що завдяки Україні, завдяки нашому оперу, такі танки можу дістатися до Європи лише як виставковий експонати", - переконує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Їїї назва «За вашу і нашу свободу» дуже символічна. Сьогодні герої - українські військові не тільки боронять свій край, але боронять безпеку Польщі і цілої Європи. Якби не цей героїчний спротив України, російські танки вже були б біля польського кордону. І про це мають пам’ятати ті, хто піддають сумнівам, чи надавати Україні мілітарну допомогу. Ця виставка яскрава демонстрація того, що російську армію можна здолати», - зазначає голова канцелярії прем‘єр-міністра Республіки Польщі Міхал Дворчик.

Пані Маляр наголосила що зараз на сході України тривають важкі бої, наша армія мусить маневрувати і залишати деякі позиції, тому що російська перевагами у зброї приблизно у 10 разів. Тому заступниця міністра вкотре наголосила, що Україні дуже потрібна важка далекобійна техніка, а також протиповітряні та протиракетні установки, аби закрити небо.

Виставка знищеною російська техніки стоятиме у середмісті Варшави до 6 липня, далі поїде іншими польськими містами, та іншими країнами. Зокрема відомо, що виставку покажуть у Чехії.

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