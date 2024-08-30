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Російська влада вирішила перекласти оборону Курської області на місцевих мешканців

Російська влада вирішила перекласти оборону Курської області на місцевих мешканців

Влада Росії вважає, що мешканці Курської області самі повинні захищатися від ЗСУ / Фото: ТСН.ua

На Курщині намагаються зібрати "ополчення".

Влада Курської області вирішила створити спеціальний добровільний загін для “підтримання правопорядку” на територіях, які контролюють Збройні сили України. Формування отримає назву “Барс-Курськ”.

Про це повідомив місцевий губернатор Олексій Смирнов, передає The Moscow Times

“Основна функція загону — безпека у восьми відселених районах, а також на інших територіях Курської області”, — написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що добровольці, які підпишуть контракт на 6 місяців, пройдуть навчання, а потім їм видадуть озброєння. Загони діятимуть разом з армією та штабом так званої “контртерористичної операції.

Як відомо, ЗСУ 6 серпня почали несподіваний і стрімкий наступ у Курській області та наразі контролюють близько 1300 квадратних кілометрів території регіону та 100 населених пунктів. 29 серпня стало відомо, що  українські військові  замкнули котел, у якому опинилися близько 3 тисяч російських солдатів.

Нагадаємо, заступник голови ЦРУ Девід Коен вважає, що російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

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