Російська ядерна доктрина поширюватиметься на території, приєднані після “референдумів” — Лавров

Міністр закордонних справ РФ вкотре пригрозив застосувати ядерну зброю, відповідаючи на питання про фейкові “референдуми” на окупованій території України.

На пресконференції в ООН очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції Росії.

Заяву міністра цитує російське агентство “Интерфакс”.

"Уся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в Конституції Російської Федерації, безумовно, перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію", - йдеться в процитованій відповіді Лаврова на запитання журналіста з приводу планів щодо приєднання “нових територій”.

Коментуючи заяви про неминучу відповідь США в разі "приєднання" до Росії окупованих територій, Лавров зазначив, що не бажає “займатися якимись похмурими прогнозами".

Водночас очільник МЗС РФ заявив, що "постачаючи зброю Києву, США та Євросоюз і НАТО не можуть претендувати на статус нейтральних, тобто не можуть претендувати на те, що вони не беруть участі в конфлікті".

За його словами, Сполучені Штати відправляють в Україну зброю, надають розвідувальні та супутникові дані, а це, мовляв, означає, що вони уже "є стороною конфлікту".

Нагадаємо, раніше на засідання Генасамблеї ООН, розповідаючи про псевдореферендуми на окупованих територіях України, очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час перерахунку українських регіонів першою з областей назвав Лаоську.

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