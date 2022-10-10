"Російське головотяпство і злодійство": експерт заявив, що Кримський міст неякісно побудований

На думку експерта, такий вибух не обрушив би частину моста, якби споруда була нормально побудована.

Судячи з опублікованих у Мережі фото та відео, вибух на Кримському мосту стався саме з вантажівки.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

На його думку, вантажіка перевозила боєприпаси або ракети С-300.

"Ми бачимо, що нерідко на Донбасі боєприпаси перевозяться цивільними машинами і цивільними водіями. Тому не виключаю такого варіанту, що ця машина використовувалася військовими РФ для транзитного перекидання певного виду боєприпасів. Припустимо, якихось гіпотетичних ракет С-300. І ця машина завантажилася на території Росії, далі йшла через Крим у бік Херсона. Це був військовий вантаж, а підрив цього вантажу здійснили або спецслужби наші, або просто спецслужби", — сказав Світан.

Експерт припускає, що бомбу, яка нібито була встановлена на вантажівку, могли привести у дію радіоуправлінням з візуальним контролем, або це зробив водій-смертник.

За його словами, обвалили частину моста декілька тонн заряду вибухівки. Сам міст, на думку Світана, побуваний вкрай неякісно.

"Це вказує як мінімум на те, що будівельники дуже багато вкрали. Проєкт та збір моста бажає кращого. Такі вибухи не можуть зруйнувати прольоти моста, якщо він нормально побудований за всіма нормами. Я думаю, йдеться про російське головотяпство і злодійство. Половину (суми на будівництво. – Ред.) вкрали", — каже експерт.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав у суботу, 8 жовтня, близько 6 години ранку.

У РФ повідомляли про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Згодом кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

Російський диктатор Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.