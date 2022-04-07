Російське керівництво злякалось, тому намагається сховати докази вбивств цивільних – Зеленський

Також президент наголосив, що всі ті, хто чинили звірства на території України, неодмінно будуть покарані.

Світ сколихнули світлини жителів Київської області, які були безжалісно вбиті окупантами. Російське керівництво злякалося світової реакції, тому на тимчасово захоплених територіях вони намагаються приховати докази вбивств цивільних.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

"Схоже, що в російському керівництві справді злякались того, що гнів світу через побачене у Бучі повториться і через побачене і в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захоплених територіях убитих людей, убитих українців. Це виключно намагання сховати докази і більше нічого", - повідомив головнокомандувач.

Зеленський наголосив, що в окупантам не вдасться уникнути відповідальності. Вони будуть покарані за жорстокі вбивства українського населення.

"Але у них не вийде, бо вбили дуже багато. Не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про вже про тисячі зниклих безвісти людей, ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані у Росію, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду за подіями на Землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо усі обставини щодо більшості зниклих наших громадян, щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України", - повідомив Зеленський.

Разом з тим президент України наголосив, що Росія може відмовитися від подальшої агресії проти України, і тоді наслідки для країни та населення будуть не такими нищівними.

"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад. Можна лише швидше відмовитись від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоча б якось скоротити шкоду для російської державності і для тих, хто особисто ухвалює в Росії ключові рішення. Якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для усіх, хто обере продовження війни", - наголосив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

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