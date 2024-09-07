Російське командування схвалює страти військовополонених бійців ЗСУ — ISW

Аналітики говорять говорять про навмисні злочини проти людяності, які санкціонує Кремль.

Російське військове командування схвалює вбивства та страти українських військовослужбовців, які потрапляють в полон РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська все частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, вздовж усієї лінії фронту, ймовірно, частково тому, що російське командування схвалює поширення таких воєнних злочинів", — йдеться у звіті.

В Інституті нагадали про оприлюднені 6 вересня відео телеканалу CNN, на яких видно, як російські війська страчують українських солдатів, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня 2024 року і в Запорізькій області в травні 2024 року. У цьому ж сюжеті стверджувалось, що протягом 10 місяців військові ЗСУ зафіксували 15 розстрілів військовополонених, вчинених солдатами ЗС РФ.

"ISW вже неодноразово повідомляла про попередні відеоматеріали та звіти про те, як російські військовослужбовці страчували українських військовополонених, і спостерігала ширшу тенденцію численних зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами та підтримувалися російськими польовими командирами", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 3 вересня у соцмережах опублікували кадри чергового розстрілу, який вчинили підрозділи ЗС РФ: прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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