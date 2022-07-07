Російське командування заміщує свої втрати невмотивованими підрозділами - Генштаб

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України.

Тому російське командування перегруповує збройні сили РФ, водночас залучаючи невмотивовані підрозділи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил російської федерації вимушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник спрогнозував, що наприкінці серпня настане переломний момент у війні, коли Збройні сили України перейдуть у контрнаступ.

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