Російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля - Генштаб ЗСУ

Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, у російських військах доходить до того, що командування окупантів застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти залишили одну зі своїх військових баз.

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