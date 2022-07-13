Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля - Генштаб ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
1232
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля - Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

Втрати противника перевищують показники комплектування.

Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, у російських військах доходить до того, що командування окупантів застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти залишили одну зі своїх військових баз.

Читайте також:

Наступна публікація