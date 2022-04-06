Російське командування знайшло "винуватця" панічних настроїв окупантів: запроваджують цензуру на Інтернет

Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів.

Окупанти визнали провал на інформаційному фронті та посилюють цензуру в армії. Так, командування ворога скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб через що ті висловлюють невдоволення війною проти України.

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Про це повідомляє офіційна телеграм-сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що командування окупантів розіслало у військові частину "Виписку наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи", у якій стверджується, що провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на мережу Інтернет та популярні месенджери. Тому в якості засобу протидії віддано наказ провести заходи по "засобам обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу Інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями".

Згідно з вказівками командування російськими військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в "телекомунікаціно-інформаційній мережі Інтернет".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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